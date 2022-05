Zelenskyj: Kritisk infrastruktur förstörd i ukrainska Sievjerodonetsk

Sievjerodonetsk är i stort sett strömlös. I över två veckor har invånarna saknat mobiltäckning och det är svårt att få tag på dricksvatten eftersom pumparna inte fungerar.

”Svåraste utmaning”

All kritisk infrastruktur är förstörd, uppger Volodymyr Zelenskyj i ett tv-sänt tal på söndagen.

– Mer än två tredjedelar av stadens bostadsbestånd är förstört, säger han enligt Reuters.

Enligt Bloomberg kontrollerar Ryssland just nu 95 procent av Luhanskregionen.

Ryssland uppger också att de har tagit kontroll över Sievjerodonetsk. Men uppgifterna har tillbakavisats av både Ukraina och den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

I en lägesrapport på lördagen skriver tankesmedjan att ”den ukrainska militären står inför sin svåraste utmaning sedan isoleringen av Azovstalstålverket i Mariupol”. De bedömer att risken för betydande taktiska förluster är stora för Ukraina, men att de ryska attackerna också kan stanna upp igen.

Huvudmålet Sjevjerodonetsk

Sievjerodonetsks militärchef, Oleksandr Striuk, beskriver hur staden utsätts för ständig rysk artilleribeskjutningar och hur de ukrainska styrkor befinner sig i en svår försvarsposition.

President Zelenskyj menar att Ryssland har siktet tydligt inställt på Luhansk sista ukrainskkontrollerade stad.

– Att ta Sievjerodonetsk är huvudmålet för ockupationen, säger han enligt Reuters.