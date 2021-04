Larm om hungersnöd i Nordkorea

Riktigt hur illa det är ställt i Nordkorea är dock omöjligt att veta eftersom ingen information längre kommer ut. Alla de normala källorna som diplomater, journalister och hjälparbetare har lämnat landet. Den enda information som läcker ut är historier från avhoppare som har kontakter kvar i landet.

Den svenska ambassaden sköts av lokalanställd personal på plats, eftersom de svenska diplomaterna har omlokaliserats till Stockholm. I nuläget kan UD inte ge några besked om när de ska återvända. Just nu är det i princip omöjligt eftersom gränserna är stängda och inga flyg eller tåg kommer in i landet. I februari sågs några av de sista diplomaterna ta sig ut. En spektakulär resa på öde järnvägsspår mot Vladivostok, där en rysk diplomatfamilj fraktade barn och bagage på en handdriven dressin.

Sanktioner och missväxt

Den officiella handelsstatistiken ger en glimt av hur allvarligt läget är. Under 2020 minskade handeln med Kina med 81 procent. När Covid-19 spreds över världen i början av 2020 stoppade Nordkorea all import av baslivsmedel och läkemedel, eftersom man var orolig att få in smittan den vägen. Detta i kombination med flera år av dåliga skördar och omfattande sanktioner mot Nordkorea på grund av landets kärnvapentester fördjupar krisen.

Vad kan omvärlden göra?

Sydkoreas återföreningsminister Lee In-young talade nyligen i FN om situationen i Nordkorea och vädjar nu till omvärlden att separera sanktioner och krav på nedrustning från bistånd. Någon riktig förändring är dock svår att se, om inte Kina — normalt Nordkoreas främsta allierade — ställer krav på Kim Jong-un att denna gång prioritera folket framför militären och kärnvapenrustningen.