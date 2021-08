Linde: ”Fick in en stor grupp på flygplatsen igår”

Snart kan fler lokalanställa med familjer och personer på svensklistan lämna Afghanistan. På måndagskvällen lyckades ytterligare en stor grupp människor ta sig in på flygplatsen i väntan på att evakueras.

– De har inte lämnat landet ännu, men jag hoppas att det blir en lyckad evakuering. Först måste man få de in på flygplatsen och sedan in på planen. Den senaste veckan har många plan gått halvfulla för att man inte har fått tillstånd att få på människor eller att de inte kommit in på flygplatsen, säger Ann Linde.

Svenskar kan bli kvar

På måndagen stod det också klart att 55 personer lämnat Afghanistan och totalt har nu 225 personer evakuerats ur landet. Enligt Ann Linde kommer Sverige klara av att få ut alla lokalanställda från ambassaden och deras familjer innan den 31 augusti då USA, enligt ett avtal med talibanerna, måste lämna landet.

Tiden att hinna få ut alla på svensklistan, personer med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige, blir däremot svårare.

– Jag är inte säker på att vi kommer att klara det. Vi gör allt vi kan för att se hur många vi kan få in på flygplatsen innan den stänger, säger Ann Linde.

Hon påpekar att det sedan 2016 funnits en avrådan från alla resor till Afghanistan, och att det från den 5 augusti funnits en uppmaning till svenskar om att ta sig hem.

Ingen svensk hjälp om USA lämnar

Om USA, med sina 6000 soldater på plats, väljer att lämna Afghanistan den 31 augusti kommer det inte finnas någon möjlighet till fortsatta svenska insatser i landet. Ett beslut från president Joe Biden om att förlänga tidsfristen kan komma under tisdagen.

Men om USA borde förlänga sin närvaro för att öppna upp för fler evakueringar vill Ann Linde inte ge svar på.

– Att gå in militärt och skicka trupper till ett land innebär det risker för att soldater dör. Det är ett väldigt svårt beslut och varje land måste själv fatta det beslutet på egen hand. Så vi kan inte säga till ett annat land att ni ska ni göra si eller så, säger Linde.