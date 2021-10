Linde om pristagarna: ”Helt rätt”

Årets fredspris gick i yttrandefrihetens tecken. På fredagsförmiddagen meddelade norska nobelkommittén att Maria Ressa från Filippinerna och Dmitrij Muratov från Ryssland prisas för sina insatser för pressfriheten. Avslöjandet gläder utrikesminister Ann Linde (S).

– Det är väldigt viktigt att vi sätter ljuset på journalisters möjlighet att verka och mediafrihet. De är modiga och jobbar i svåra miljöer i Filippinerna och Ryssland. Det är verkligen rätt pris, säger hon.

Har själv besökt tidningen

Hon menar att fredspriset kommer att sätta ljuset på journalisters möjlighet att verka. Till exempel i Ryssland där Muratov jobbar på tidningen Novaja Gazeta.

– Det är en tidning som jag själv har besökt vid flera tillfällen och där journalister har fått betala med sitt liv för att de rapporterade, säger Linde.

Inte överraskad

Många spekulerade i att fredspriset skulle gå till något med kopplingar till klimatet eller pandemin. Att utgången blev en annan förvånar dock inte utrikesministern:

– Jag hade nog gissat att det skulle gå till någonting som hade med yttrandefrihet att göra. Under FN:s generalförsamling hade vi till exempel ett stort seminarium tillsammans med Reportrar utan gränser och franska regeringen som tog upp just de här frågorna. Så i internationella sammanhang har det varit väldigt diskuterat under våren, säger Linde.