Luhanskguvernören om striderna: ”Ett helvete”

Artillerield, flygattacker och markstyrkor. Enligt Sergey Gaidai, Ukrainas guvernör i Luhansk, har betydande ryska styrkor samlats för att slå ner motståndet i den redan svårt krigshärjade staden Sieverodonetsk.

Endast en mindre del av staden, där bristen på bland annat rent vatten vuxit till ett stort problem, kontrolleras ännu av Ukraina.

Enligt flera internationella bedömare, bland annat den Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War, riskerar staden att falla inom några veckor.

Kvar under kemfabriken

Av Sieverodonetsks 100 000 invånare ska endast en bråkdel vara kvar i staden. Uppemot 500 personer, civila och soldater, ska fortfarande gömma sig i bunkrarna under den omringade kemikaliefabriken Azot.

Enligt ukrainska myndigheter är en större mängd ryska soldater uppbundna kring platsen.

Någon större evakuering har ännu inte kommit till stånd. Ukrainarna säger sig inte lita på ryssarnas upprepade löften om en humanitär korridor.

Numerärt övertag

Strider pågår samtidigt på alla håll i regionen. Enligt guvernör Sergey Gaidai tappade man i helgen kontrollen över förorten Metolkine. De ryska styrkorna ska nyligen även ha nått framgångar i Toshkivka, en ort söder om Sieverodonetsk.

Den ukrainska armén håller stånd, men mer än 90 procent av Luhanskregionen ska i nuläget kontrolleras av ryssarna, skriver Reuters. Man uppges nu kämpa för att inte bli helt omringade.

Enligt Hanna Maliar, Ukrainas vice försvarsminister, siktar Ryssland på att ta hela regionen innan veckans slut.

”Fienden har övertaget både numerärt och vapenmässigt, så situationen är mycket svår. I denna stund pågår avgörande strider med maximal intensitet, säger Hanna Maliar, enligt Reuters.