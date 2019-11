Möjlig orsak bakom e-cigarettskador upptäckt

Vitamin E-acetat används i en rad livsmedel och hygienartiklar, som hudkrämer, och kan hämma lungfunktionen vid inhalering. Det kan också användas för att binda vätska och göra oljor tjockare, som sedan kan rökas i e-cigaretter.

Det gäller speciellt oljor som innehåller THC, ett aktivt ämne i cannabis.

Att lungskadorna sannolikt härrör från vitamin E-acteat kom fram efter att prover tagits på 29 patienter som hade skador orsakade av e-cigaretter.

Anne Schuchat, biträdande chef vid den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC, kallar upptäckten för ett ”genombrott” och säger att inga andra gifter hittills påträffats i testerna.

Skadorna påminner om senapsgas

I september publicerade The New England Journal of Medicine en studie av Mayo Clinic där det framkommer att en del av de sjuka har sår på lungorna som liknar kemiska brännskador, vilket New York Times tidigare har rapporterat om. Forskarna liknade skadorna vid de man får av att andas in senapsgas.

Studien gjordes på 17 personer, varav två har avlidit. Omkring 70 procent av dem har tidigare använt marijuana eller cannabisolja.

Ser ut som kemiska brännskador

Brandon T. Larsen, en av läkarna bakom studien, säger att de sjuka lungorna ser ut som hos ”en arbetare i en industriolycka där en stor tunna kemikalier spillts och den personen blivit utsatt för det och fått en kemisk brännskada på lungorna.”

Han berättar vidare att skadorna gör att det kan uppstå svullnader på lungorna och att vätska kan läcka in, vilket gör det omöjligt att andas. Enligt honom går det inte att säga om de sjuka som överlever kommer att bli fullt återställda.