Irans moralpolis inte upplöst – språkmiss kan ligga bakom missförstånd

Under söndagen rapporterade flera medier om att Irans riksåklagare Mohamed Jafar Montazeri ska ha sagt att moralpolisen ”lagts ned”. Uppgifterna dementerades dock senare under dagen av landets inrikesminister i den statliga tv-kanalen al-Alam, enligt CNN.

Både media och privatpersoner hann dock sprida uppgifterna om att moralpolisen skulle ha lagts ner.

Nu riktar det amerikanska forskningsinstitutet, Institute for the Study of War, ISW, kritik mot media i väst bland annat för att ha missuppfattat riksåklagarens uttalande och felaktigt rapporterat att moralpolisen ska ha lösts upp av staten.

Montazeri ska som svar på en reporterfråga endast ha bekräftat att moralpolisen har minskat sin verksamhet de senaste månaderna.

Utrikespolitiska Institutets Iranexpert Rouzbeh Parsi har analyserat händelsen. Han menar att när en reporter ställde frågan lät det mer som ett klagomål.

– Var är moralpolisen? Har den lagts ner?, frågar reportern. Då svarar Montazeri att moralpolisen ”inte har någonting att göra med rättsväsendet”, som han är ansvarig för och om dess verksamhet skulle läggas ner så måste den ”läggas ner där den skapades”, det vill säga av det revolutionära kulturrådet, förklarar Parsi.

Tyder på att regimen är splittrad

Att ett sådant mediemisstag har kunnat inträffa kan bero på flera saker, säger Rouzbeh Parsi.

– Här handlar det om att västerländska medier har dragit fel slutsatser från uttalandet. Det kan handla om en språkförbistring, men också om att man har dragit förhastade slutsatser. Dessutom kan vissa iranska medier också ha läst in för mycket i det uttalandet som chefsåklagaren gjorde, säger han.

En annan tolkning man skulle kunna dra från detta uttalande, är att Montazeris uttalande kan ses som ytterligare en signal som följer på vad det revolutionära kulturrådets chef tidigare har sagt, att moralpolisens uppgifter och slöjans ställning just bör vara en kulturell och utbildningsuppgift, snarare än en polisiär uppgift, tillägger han.

– Detta tyder på att det finns olika vyer inom staten på hur protesterna bör hanteras, tillägger han.

Hör även SVT:s utrikesreporter Gilda Hamidi-Nia reda ut de oklarheter kring den iranska riksåklagarens uttalande om moralpolisen.