Motstridigheter kring Donald Trumps uttalanden om al-Baghdadi

Det var en dramatisk berättelse om hur IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi dog, som Donald Trump levererade till världen i söndags. Enligt presidenten ska al-Baghdadi ”dött som en ynkrygg” och beskrev hur terrorledaren tillbringade sina sista ögonblick i livet ”i fullständig skräck, total panik och fruktan”. Al-Bagdhadi ska ha rusat in i en tunnel gråtandes och skrikandes, berättade Trump.

Men ingen annan av de högt uppsatta politiker och militärer som befann sig i ”The situation room” och följde räden i realtid via en videoström kan bekräfta Trumps beskrivningar.

– Jag har inte de detaljerna. Presidenten har säkert haft möjlighet att tala med soldaterna på marken, sa den amerikanska försvarsministern Mark Esper till ABC på söndagsmorgonen.

Filmade inte i tunneln

Inte heller arméns stabschef, general Mark A. Milley, känner till Trumps detaljer kring händelseförloppet meddelade han under en presskonferens under måndagen. Även han menar att presidenten kan ha fått dem från själva insatsstyrkan.

Men enligt underrättelse- och militärkällor till New York Times filmades byggnaden från luften och dessa kameror ska inte ha kunnat filma in i tunneln eller spelat in ljud av terrorledarens sista minuter i livet, skriver tidningen. Soldaterna ska ha haft kroppskameror på sig, men de inspelningarna ska inte ha varit tillgängliga för presidenten när han höll presskonferensen, enligt källorna.