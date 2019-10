Här är hunden som hjälpte till att döda IS-ledaren

När IS-ledaren hörde eldstriden sprang han in i en tunnel med tre av sina barn, uppgav Donald Trump under en presskonferens om söndagens nattliga insats mot Abu Bakr al-Baghdadi. Eftersom soldaterna befarade att han bar en självmordsväst skickade man in en hund i tunnel, vilket resulterade i att terrorledaren sprängde sig själv och barnen.

Hunden skadades under insatsen, uppgav Trump då. Nu har han släppt en bild på hunden på Twitter, som han beskriver som den ”underbara hund som gjorde ett jättebra jobb med att fånga och döda IS-ledaren”.

Namnet på hunden ville Trump dock inte avslöja, eftersom det riskerar att avslöja hans förares identitet. Hunden, en belgisk vallhund av varianten Malinois, ingår fortfarande i en hemlig militär operation, meddelade arméns stabschef, general Mark Milley under måndagen och måste därför vara fortsatt anonym för närvarande.

Kan vara aggressiv på kommando

– Den amerikanska militären använder ofta belgiska vallhundar som guidar och skyddar trupper. De söker upp fiender och letar efter sprängmedel. Rasen hyllas för sin intelligens och förmåga att vara aggressiv på kommando, säger Ron Aiello, ordförande för det amerikanska krigshundsförbundet, till tidningen The Guardian.

Det var även en belgisk vallhund vid namn Cairo som deltog i räden som dödade al-Qaidaledaren Osama bin Ladin under 2011. President Obama träffade Cairo och hyllade honom under en ceremoni. Inom det svenska polisväsendet används också rasen, cirka 20 procent av svenska polishundar är belgiska vallhundar.