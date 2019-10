Räden mot IS-ledaren

När och var skedde operationen?

Enligt president Trump gav sig åtta helikoptrar vid midnatt av från en okänd plats och flög i 70 minuter. De besköts från marken kort innan de landade utanför Barisha i nordvästra Syrien. Enligt militärkällor till New York Times ska majoriteten av kommandosoldaterna ha åkt från en bas i Idlib i Irak och resterande från andra baser i Irak. Området där al-Baghdadi ska ha befunnit sig, ligger norr om Idlib och är ett fäste för flera terrorgrupper som är rivaler till IS. Enligt presidenten befann sig terrorledaren i området för att återuppbygga det förminskade IS. Operationen var över på två timmar, enligt Trump.

Vad föregick operationen?

I somras greps en av al-Baghdadis fruar tillsammans med en IS-kurir. I förhör med CIA ska de ha avslöjat var terrorledaren befann sig. USA ska sedan ha arbetat med underrättelsekällor i både Irak och Syrien för att fastställa den exakta platsen, enligt New York Times. Särskilt kurdiska källor ska ha varit viktiga i planeringsarbetet. Det kurdiskledda syriska styrkorna SDF:s general Mazloum Abdi tar på sig en del av äran och skriver på Twitter att ”en fem månader gemensam underrättelseoperation och övervakning ledde fram till att vi i en gemensam operation lyckades döda al-Baghdadi”.

Hur gick operationen till?

Enligt Donald Trump som talat med insatsstyrkornas befäl ska soldaterna ha sprängt sig in genom en vägg på den byggnad där al-Baghdadi befann sig tillsammans med en stor mängd av sina barn och några av sina fruar. Samtidigt som soldaterna gick till angrepp på marken besköts området från luften. Terrorledaren tog med sig tre av sina barn och sprang in i en underjordisk tunnel, berättade presidenten. Soldaterna skickade in en militärhund i tunneln vilket resulterade i att al-Bagdhadi sprängde sig och sina barn till döds. Även två fruar som bar odetonerade självmordsvästar ska ha dött, berättade presidenten under söndagen.

Varför är USA säkra på att al-Baghdadi är död?

Enligt presidenten utfördes DNA-tester på terrorledarens kropp på plats som ”gav säker, omedelbar och totalt positiv identifiering”. Man tog även med sig kroppsdelar, berättar Trump. Det finns dock inga oberoende källor som har bekräftat al-Baghdadis död. Syriska människoobservatoriet, som övervakar kriget i Syrien från Storbritannien har talat med bybor i Barisha som bekräftar att helikoptrar har beskjutit och sprängt i området. Bilder från nyhetsbyrån AFP visar en sönderbombad plats. Ryska försvarsministeriet reagerade med skepsis på uppgifterna och hävdar att de inte har någon tillförlitlig information om operationen.