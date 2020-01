Nasa har hittat en planet som liknar jorden – bara 100 ljusår härifrån

Planeten kretsar runt en så kallad dvärgstjärna vars massa och storlek är ungefär 40 procent av solens.

TOI 700 d är den yttersta av totalt tre planeter som kretsar runt stjärnan och ligger enligt Nasa inom stjärnans beboeliga zon, på precis rätt avstånd för att flytande vatten ska kunna förekomma på ytan.

Upptäcktes av Tess

Upptäckten gjordes av Nasas planetjägare, rymdteleskopet Tess, och offentliggjordes under ett möte med the American astronomical society i Honolulu under måndagen. Astronomer har också använt sig av Nasas Spitzerteleskop för att bekräfta fyndet, rapporterar CNN.

TOI 700 d är en av få potentiellt beboeliga planeter som har upptäckts utanför vårt solsystem – och den första som råkar ha ungefär samma storlek som jorden.

Planeten tros ha så kallad bunden rotation vilket betyder att den alltid har samma sida vänd mot stjärnan. Enligt forskarna tar det 37 dagar för planeten att kretsa ett varv runt sin sol.

Dvärgstjärnor ger ibland ifrån sig oförutsägbara utbrott och stor energifrigörelse på ytan, så kallade flares. Under de elva månader som planeten observerats har forskarna inte upptäckt något sådant utbrott från stjärnan vilket sägs öka chanserna för att planeten ska vara beboelig.

Än så länge är kunskapen om planeten begränsad. Men i framtiden hoppas man bland annat kunna ta reda på om planeten har en atmosfär och mer information om dess beståndsdelar.

Dubbla solar

Planetjägaren Tess har dessutom upptäckt en planet som kretsar runt två solar. Ungefär som den fiktiva rymdhjälten Luke Skywalkers hemplanet ”Tatooine” i filmserien Stjärnornas krig.

Illustration av TOI 1338 b, en planet som kretsar runt två stjärnor. Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Den planeten, TOI 1338 b, ligger omkring 1 300 ljusår från jorden och har en storlek som ligger mellan Neptunus och Saturnus. Planeten tros uppleva återkommande solförmörkelser från sina två stjärnor.