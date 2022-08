Jubel på flygplatsen: ”Får träffa min familj efter nästan två år”

I februari började Nya Zeeland sakta öppna sina gränser mot omvärlden genom en femstegs-process. Den sista fasen avslutades natten till midnatt under måndagen den 1 augusti.

– Det känns jättebra, vi ska få träffa vår familj efter nästan två år. Jag ska få träffa mitt syskonbarn för första gången, säger en hemåtvändande resenär på landets flygplats.

Landet har varit helt eller delvis stängt sedan pandemins start 2020, vilket har slagit hårt mot landets näringsliv.

– Det har varit en välplanerad och försiktig process som har pågått sedan februari, där vi tillsammans med resten av världen har hanterat en global pandemi och arbetat för att hålla vår befolkning säker, säger landets premiärminister Jacinda Ardern i ett tal under China Business Summit i Auckland.

Internationella studenter återvänder

Särskilt hårt har landets internationella turist- och studentnäring drabbats. Före pandemin drog internationella studenter in hisnande 31 miljarder kronor per år till Nya Zeeland, en siffra som sjönk till en femtedel under förra året.

Även landets kryssningsfartyg återvänder nu till landets hamnar, något som landets turistminister Stuart Nash.

– De flesta kryssningsbesöken sker under landets varmare månader mellan oktober och april, och sommaren är vår största turistperiod överlag. Detta betyder att det kommer att vara fullt ös för industrin framöver, säger han till VOA News.