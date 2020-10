”Det man var rädd för – det har hänt”

Störst ökning per miljon invånare har det varit i Tjeckien under den senaste två veckorna – där har 3 755 personer per miljon smittats. Spanien hamnar på andra plats med 3 047 smittade per miljon under samma tidsperiod. I Nederländerna är det drygt 2 900 nya smittade per miljon invånare.

Samtidigt drar man sig för att införa totala nedstängningar, enligt SVT:s Europakorrespondent David Boati.

– Priset för det var väldigt högt, både ekonomiskt och psykosocialt. Det finns ett väldigt motstånd, säger han.