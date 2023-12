Operativa chefen vid FN:s livsmedelsprogram: ”Brist på allting”

Den drygt veckolånga, tillfälliga vapenvilan mellan Israel och Hamas tog slut tidigt på fredagsmorgonen, och nya bombardemang över Gazaremsan tog vid.

– Vi är så klart väldigt oroliga över vad det här kommer att innebära, säger Carl Skau, biträdande verkställande direktör och operativ chef på WFP, som hade hoppats på mer tid och utrymme att bistå med humanitär hjälp.

Fortsatt akut

Under eldupphöret har drygt 1 000 lastbilar, varav hälften från FN, kört in i Gaza med förnödenheter, enligt WFP-chefen. En tredjedel ska ha nått de värst drabbade delarna i norr.

– Där möttes man av folk som desperat drog och slet i vår hjälppersonal för att få så mycket som möjligt.

Bland annat har bränsle för matlagning levererats, bagerier dragits igång och 250 000 palestinier har nåtts av matpaket. Också vatten är en bristvara, något som även märks i de stora lägren i söder där runt en miljon flyktingar bor i FN:s faciliteter.

– Det är ungefär 500 människor på varje toalett och dusch och det råder egentligen brist på allting, säger Skau.

– Läget är akut, och särskilt dramatiskt i norr.

”Krävs större tillträde”

Medlarlandet Qatar har bekräftat att förhandlingar mellan parterna pågår för att få till en ny humanitär paus, men uppger att bombningarna försvårar processen.

Carl Skau betonar också vikten av att fler gränsövergångar än Rafah öppnas, däribland Kerem Shalom som Israel håller stängd.

– Hittills har vi bara kommit in med 10 procent av de behov som finns. Vi har en kapacitet att leverera till ungefär en miljon människor per månad, men för att göra det krävs ett större tillträde, fler lastbilar per dag, och då behöver vi fler gränsövergångar.