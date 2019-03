Vittne: ”Jag var den sista som kom ut från moskéen”

Det var mitt under fredagsbönen som en skottlossning inträffade vid två moskéer i staden Christchurch på Sydön i Nya Zeeland. Ett vittne berättar hur han han gömde sig under bänken för att överleva.

– Jag såg honom inte för jag la mig bara under bänken. Om jag hade rest mig skulle jag ha blivit skjuten, säger Ramzan Ali.

Hör vittnena berätta hur de överlevde skjutningen Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!