Polisen i Belarus tillåts använda skarpa vapen mot demonstranter

Protesterna i Belarus fortsätter och under söndagens demonstration greps över 700 personer, enligt belarusisk polis. Åtminstone 26 av dem som greps var journalister. Inrikesdepartementet uppgav på måndagen att polisen nu tillåts använda skarpa vapen mot demonstranter som protesterar mot regimen.

Enligt nyhetsbyrån AFP skriver inrikesdepartementet i sitt beslut bland annat att demonstranterna har radikaliserats.

”Protesterna har blivit mer organiserade och extremt radikaliserade”, uppger inrikesdepartementet i ett uttalande och fortsätter:

”Med bakgrund i det här, kommer Inrikesdepartementets anställda och trupper inte att lämna gatorna och särskilda medel och militära vapen kommer att användas om nödvändigt”.

Majoriteten hålls i förvar

Under söndagens protester använde polisen vattenkanoner och sköt gummikulor, uppger människorättsorganisationen Vjasna. Det har även kommit in uppgifter om övervåld som ska ha använts mot demonstranter. Majoriteten av de 700 personer som greps under söndagen hålls fortfarande i förvar.

Sedan valet den nionde augusti i år har stora protester pågått i huvudstaden Minsk. President Alexander Lukasjenko påstår att han vann en jordskredsseger men kritikerna menar att valet var riggat.