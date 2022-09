Putins mobilisering i full gång i Ryssland – ”De tar allihop”

Klipp som publicerats av ryska försvarsdepartementet visar hur nyblivna soldater står prydligt uppradade för att ta emot vapen. Från andra håll kommer vittnesmål om att människor rycks från sina hem mitt i natten – oavsett sjukdomshistorik, ålder eller militär erfarenhet.

Aktivister och människorättsorganisationer varnar också för att mobiliseringen tycks riktas särskilt mot etniska minoriteter. Larmen kommer bland annat från delrepubliken Burjatien, där stora delar av befolkningen tillhör minoritetsgruppen burjater.

– Det finns inget partiellt när det gäller mobiliseringen i Burjatien. De tar allihop, säger Alexandra Garmazhapova till nyhetsbyrån Reuters.

Garmazhapova är ordförande för stiftelsen Fria Burjatien, som bistår människor som tvångsrekryterats med juridiskt stöd.

Klipp sprids på berusade soldater

Enligt SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström märks en oro inför utvecklingen tydligt i Moskva.

– Det finns ingen entusiasm från befolkningen att skicka sina män och söner för att strida i Ukraina där risken att bli dödad är ganska stor, sa Sundström i Aktuellt på torsdagskvällen.

Att stridsviljan är låg märks också på tongångarna i sociala medier. Sedan mobiliseringen inleddes har flera klipp som uppges visa hur soldater bråkar och uppträder berusade i samband med mönstringen fått stor spridning. Tidningen Washington Post har försökt verifiera klippens innehåll utan att lyckas.

Uppgifter: Upp till en miljon kan kallas in

Exakt hur många reservister som kommer kallas in under mobiliseringen är ännu oklart. I samband med Putins order var 300 000 den siffra som kommunicerades av den ryska försvarsministern, men enligt uppgifter till den oberoende ryska tidningen Novaja Gazeta ger dekretet militären befogenhet att kalla in upp till en miljon.

Enligt det ryska försvarsdepartementet kommer dock anställda som bedöms spela en nyckelroll i den ryska ekonomin undantas. Där inräknas bland annat viss bankpersonal, it-ingenjörer samt journalister anställda av statliga medier.

