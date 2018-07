Rapport om försvunna planet – utesluter inte att någon tog över planet

Planet som lyfte från Kuala Lumpur i Malaysia på väg till Peking den 8 mars 2014, vände plötsligt tillbaka mot Malaysia och vidare mot södra Indiska oceanen. Och enligt den utredning som presenterats idag är det inte troligt att planet ändrade rutt på grund av något mekaniskt fel.

Dessutom har man kommit fram till att planet flögs manuellt och inte av autopilot vid tillfället då det vek av från sin bana. Planet fortsatte flyga i sex timmar med sitt navigationssystem och satellit avslagen.

Kommunikationen – troligen manuellt avstängd

Inte heller det faktum att all kommunikation från planet stängdes av kan förklaras med något funktionsfel, enligt rapporten, utan även när det gäller detta konstaterar man att det är mer troligt att systemet, eller strömmen till det, stängts av manuellt.

Det har tidigare spekulerats kring om planets kapten eller andrepilot störtat planet – något som avfärdas i rapporten då man kommit fram till att de båda hade en gedigen erfarenhet, god mental hälsa och var utvilade innan flygningen.

Kan inte utesluta olovlig inblandning

Under presskonferensen där rapporten presenterades under måndagen tryckte däremot den huvudansvarige för utredningen, Kok Soo Chon, på att man ”inte kan utesluta olovlig inblandning från en tredje part”, rapporterar The Guardian. Samtidigt poängterade han att ingen terroristorganisation har tagit på sig händelsen.

De enda som kritiseras i rapporten är flygledningarna i Kuala Lumpur och Ho Chin Minh-staden som inte följde förordningar och borde ha larmat tidigare om det saknade planet.

Anhöriga besvikna över rapporten

Många av de anhöriga till dem som var ombord på planet har under dagen uttryckt besvikelse.

– Jag är frustrerad. Det finns inget nytt i rapporten, säger Intan Maizura Othman, vars man var steward på MH370, till TT-AFP.