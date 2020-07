Italienska polisen: Största beslaget av IS-knark i världen

Runt 84 miljoner tabletter av det centralstimulerande medlet captagon (fenetyllin) låg gömda i en transport med stora cylindrar av papper för industriellt bruk. När man skar i rullarna vällde tabletterna ut. Detta kan man se i videoklippet ovan.

Enligt ett uttalande från polisen är det en IS-grupp i Syrien som tillverkat tabletterna, och de säljs på den europeiska marknaden för att finansiera terrorverksamheten. Polisen beskriver också hur IS under de senaste åren blivit en av världens största producenter av amfetaminer och att drogsmuggling är en huvudinkomstkälla för IS.

Captagon, eller fenetyllin som det också kallas, var från början för medicinskt bruk men visade sig vara starkt beroendeframkallande. Drogen beskrivs som en mild form av amfetamin som är uppiggande och prestationshöjande. Då den får brukaren att känna sig stor och stark används den ofta av soldater i krig. Enligt den italienska polisen kallas captagon för ”jihad-drogen” då den används i vid utsträckning av IS-krigare när de ska ut i strid.

”Maffian inblandad”

Coronapandemin sägs vara en av orsakerna till det stora beslaget och förutom den syriska IS-gruppen tror polisen även att maffian i Neapel, Camorran, är inblandad i smugglingen.

– Hypotesen är att produktionen och distributionen i Europa nästan har stoppats helt under nedstängningen. I stället har man vänt sig till Syrien där produktionen inte avtagit på samma sätt, säger polisen.

Så sent som för två veckor sedan beslagtog polisen ett 2,8 ton tungt parti med hasch samt en miljon tabletter med amfetamin, i hamnen i Salerna.