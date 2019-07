USA:s president Donald Trump till vänster. Till höger: ett stridsflygplan ombord på USS Abraham Lincoln under juni månad. Foto: TT/Jon Gambrell/AP

Representanthuset hindrar Trump att attackera Iran

Under fredagen röstade det amerikanska representanthuset igenom ett förslag som begränsar Donald Trumps möjligheter att på egen hand fatta beslut om att angripa Iran militärt, rapporterar The New York Times.

Rent konkret innebär förslaget att Donald Trump behöver kongressens godkännande innan en attack mot Iran kan genomförs. Om Iran däremot skulle attackera USA så är det tillåtet att försvara sig. Förslaget röstades igenom med 251 röstar mot 170 – vilket innebär att 27 republikaner och alla utom 7 demokrater röstade för det, enligt The New York Times. Beordrade attack – avbröt Förslaget kommer bara månaden efter att amerikanska medier rapporterat om att Trump beordrat att avfyra missiler mot Iran. Detta som respons på att Iran skjutit ner en amerikansk militärdrönare i internationellt luftrum. Iran hävdar att drönaren flugit in i iranskt luftrum, men USA nekar till dessa ankagelser. The New York Times rapporterade, med hänvisning till anonyma källor, att stridsflyg fanns uppe i luften och var beredda på strid när Trump valde att avbryta det hela. Uppgifterna avfärdades senare i en intervju med NBC. Enligt presidenten hade det inte varit ett proportionerligt svar på attacken mot drönaren. Spänt mellan USA och Iran Spänningarna mellan Iran och USA har trissats upp avsevärt sedan Trumpadministrationen skärpt sanktionerna mot Iran. USA har ett mål om att få ner Irans oljeexport till noll, vilket är en strategi för att sätta maximal press på Iran att upphöra med, vad USA menar, sina försök att underminera stabiliteten i regionen. Dela Dela

