Ryska styrkor uppges ha tagit sig längre in i Mariupol

De ryska styrkorna fortsätter att vinna mark i den belägrade hamnstaden Mariupol, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

Tankesmedjan skriver i sin senaste rapport att ryska styrkor har tagit kontroll över Mariupols katedral, Guds moders förböns kyrka. Katedralen ligger bara ett stenkast från den bombade teatern.

Frontlinjen har flyttats

Uppgiften kommer från de ukrainska försvarsstyrkorna och tyder på att de ryska trupperna trängt betydligt längre in i staden än vad som tidigare varit känt. På ISW:s karta har frontlinjen förflyttats nära två kilometer in mot stadens centrum på bara ett dygn.

Borgmästaren Vadym Boycherenko uppges ha begett sig till en plats utanför Mariupol eftersom det är för svårt att upprätthålla kommunikatonerna med omvärlden inne i staden. Pavlo Kyrylenko, militärchef i den Ukrainakontrollerade delen av Donetsk län, säger enligt ISW att stadens ledning måste lämna staden för att kunna fortsätta arbeta för invånarnas räddning.

Defensiv utanför Kiev

På andra håll är situationen bättre för den ukrainska sidan. De ryska styrkorna har övergått till defensiv utanför Kiev och det rapporteras om strider i förstäderna Bucha och Hostomel. ISW återger rapporter om strider halvvägs mellan Mikolajiv och Kherson i södra Ukraina, vilket tyder på att den ukrainska motoffensiven fortsätter där.

I öster verkar de ryska styrkorna däremot ha gjort mindre framgångar i länen Donetsk och Luhansk, bland annat i Rubizhne där hårda strider rasat i flera dagar.