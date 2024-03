Samir Abu Eid om IS-grenen: Förvånande att de planerat dåd i Europa

Uppgifterna om att de gripna männens terrorkopplingar kommer från den tyska åklagaren, som bland annat beskriver hur de ska ha samlat in pengar till IS Khorasan. Gruppen, även kallade ISPK eller IS i Khorasanprovinsen, brukar ofta beskrivas som terroriströrelsen IS afghanska gren.

Sedan talibanerna återtog makten i landet 2021 har gruppen genomfört en rad dåd i syfte att slå mot regimen. Till de mest uppmärksammade hör bombdåden vid Kabuls flygplats i augusti 2021, där hundratals afghaner och även flera amerikanska soldater dödades.

Attackernas omfattning visar enligt Samir Abu Eid på vilket våldskapital IS-grenen har.

– De riktar ofta in sig på symboliska platser. Den senaste attacken de genomförde i Iran skedde nu i januari. Då var det runt hundra personer som dödades.