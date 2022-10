Sjojgus comeback: Anklagar Ukraina för “dirty bombs”

Efter en tid i frysboxen bjöd Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu in Storbritanniens motsvarighet, Ben Wallace, till en telefonkonferens under söndagen. Där anklagades Ukraina för att eskalera kriget genom att dra in så kallade “dirty bombs”.

– Det finns inget som tyder på att Ukraina vill eller kan använda sig av smutsiga bomber. Det verkar taget helt ur luften, säger Oscar Jonsson vid Försvarshögskolan.