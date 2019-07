Sköts i magen och anklagades för fostrets död – nu frias kvinnan från misstankarna

Det var i slutet av juni som 28-åringen greps, anklagad för dråp av fostret i hennes mage som avled av skadorna från skottet, enligt The New York Times.

Enligt sajten AL.com ska den 28-åriga kvinnan ha hamnat i bråk med en annan kvinna innan vapen avlossades. Det ska ha hänt i december förra året, i samhället Pleasant Grove som ligger i Alabama.

Greps i slutet av juni

Till en början greps kvinnan som ska ha avfyrat vapnet, men en jury nekade att ta det vidare till åtal – varpå fallet mot henne lades ned, skriver The New York Times. När den 28-åriga kvinnan greps den 26 juni menade polisen att 28-åringen både startade och upprätthöll bråket. Eftersom hon inte drog sig undan bråket utsatte hon fostret för fara, enligt polisen. Kvinnan åtalades för dråp i maj.

Försvarsadvokaten: ”Rätt beslut för Alabama”

Men under onsdagen kom så beskedet från åklagare i Alabama: de kommer inte att gå vidare med anklagelserna mot den 28-åriga kvinnan – och fallet läggs ned. Det rapporterar bland andra Reuters och The New York Times.

”Det är det rätta beslutet, både för vår klient och för delstaten Alabama”, säger kvinnans försvarsadvokat Mark White i ett skriftligt uttalande, rapporterar Reuters.