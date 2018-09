Snart legaliseras cannabis i Kanada – samtidigt skjuter överdoserna i höjden

Kanada har tillåtit medicinsk cannabis sedan 2001 men blir nu det andra landet i världen som gör drogen helt laglig, först ut var Uruguay.

Legaliseringen träder i kraft den 17 oktober men när datumet nu närmar sig rapporterar CBC News att överdoserna på cannabis ökar.

Siffror visar att antalet personer som kommit in till akutmottagningar för överdosering av cannabis i provinsen Alberta har dubblerats de senaste åren. Under perioden 2013-14 var antalet 431, en siffra som nu ligger på 832. I provinsen Ontario har siffran tredubblats under samma period, från 449 till 1500.

Ätbar cannabis

Akutläkaren Michael Szabo, som arbetar på University Health Network, menar att det finns en informationsbrist kring användningen av cannabis.

Och trots att olika typer av ätbar cannabis inte kommer bli lagligt förens nästa år menar Michael Szabo att det är anledningen till många av sjukhusbesöken. Där är effekten nämligen fördröjd och många hinner äta för mycket innan kroppen reagerar på drogen.

– När man äter cannabis når man inte sin topp förens efter ett par timmar. Det finns inga tydliga doseringsanvisningar så de äter en hel kaka när de egentligen bara borde äta en åttondel av den, säger han.

–Vi vill se information som förebygger skador, för folk vill ha den här produkten, säger Ian Culbert på den kanadensiska Folkhälsomyndigheten.