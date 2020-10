Sociala mediejättar blockerar kritisk artikel om Joe Biden

Inför presidentvalet har Facebook och Twitter blivit mer aktiva att stoppa postningar som strider mot deras regler. Artikeln som publicerades i New York Post håller inte måttet menar Facebooks talesperson:

-Det här är en del i vår standardprocess för att minska spridningen av felaktig information, säger Andy Stone till nyhetsbyrån AFP.

Användare som försökt länka till artikeln på Twitter har fått meddelandet ”Vi kan inte genomföra denna begäran eftersom länken har identifierats som potentiellt skadlig av Twitter eller någon av våra partners”.

Den kvarglömda datorn

Artikeln i New York post handlar om Hunter Bidens affärer i Ukraina under samma tid som Joe Biden var vice president och delaktig i utformningen av USA:s Ukrainapolitik. Enligt New York Post lämnades Hunter Bidens vattenskadade laptop in för reparation i en affär i Delaware i april 2019. När datorn inte hämtades ut hackades den och innehållet hamnade sedan i händerna hos president Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. Tidningen uppger att mejlkonversation visar att Hunter Biden skulle ha introducerat den ukrainske affärsmannen Vadym Pozharskyi för sin far. Ett år senare påstås Joe Bidens ha utövat påtryckningar som lett till avskedandet av en ukrainsk åklagare som undersökte Pozharskyis affärer.

Bidens granskade flera gånger

Så sent som för ett par veckor sedan publicerades ännu en granskning av Hunter Bidens affärer i Ukraina. Den senaste rapporten, 87 sidor lång och gjord av republikanska senatorer, drog slutsatsen att Hunter Bidens roll i energibolaget Burisma var ”märklig” och ”problematisk”. Men senatorerna kunde inte finna några bevis för att vicepresident Biden hjälpt sin son i dennes affärer i Ukraina.