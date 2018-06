Sökandet efter försvunna fotbollslaget fortsätter

Det var i lördags som fotbollslaget cyklade iväg till grottan Tham Luang Nang Non. Där tros gruppen bestående av tolv pojkar i åldern 13-16 år och deras 25-årige tränare ha fastnat i samband med att det började regna kraftigt.

Vattnet kan stiga snabbt

Grottan är en välkänd turistattraktion men under regnperioden månaderna juli till november avråder man från att gå in där. Vattennivån i den bäck som man måste passera för att ta sig in kan snabbt stiga med fem meter – något man tror inträffat när det försvunna fotbollslaget befann sig i tunnlarna.

Svårt att dyka

Vattnet i grottan är grumligt och når upp till grottans tak. Thailändsk polis fokuserar nu på att hitta ett sätt att sänka vattennivåerna.

– Vad dykarna behöver just nu är att hitta ett sätt att sänka vattennivån så att de får ett utrymme mellan vattnet och grottans tak. Det är omöjligt att dyka utan att kunna gå upp till ytan för att navigera sig eftersom vattnet är grumligt, säger Thailands inrikesminister Anupong Paojinda till AP.