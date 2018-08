Solpaneler krav på alla nya hus i Kalifornien

I våras klubbades en ny lag som gör solceller obligatoriska i alla nya hus. När lagen träder i kraft 2020 måste byggindustrin installera solpaneler i nya enfamiljshus eller skapa ett gemensamt soldrivet energisystem som delas av flera bostäder. Husköparna kan välja att få betala via huspriset eller att hyra installationen. Var femte hus i delstaten drivs redan med hjälp av solen.

Höga huspriser

Huspriserna är jämförelsevis höga i Kalifornien och de väntas öka med ytterligare uppemot 90 000 kronor för nya hus med solanläggningar på taket. Men på sikt kommer de högre kostnaderna att kompenseras av lägre elräkningar.

Priserna på solceller har sjunkit och man har även utvecklat estetiskt designade takpannor med inbyggda solceller. Soltakpannor finns även att köpa i Sverige.

Olika typer av takpannor med inbyggda solceller säljs i USA. Även i Sverige finns soltakpannor att köpa. Foto: AP/TT

– Kalifornien gör ett jättekliv framåt när det gäller energistandard, säger Bob Raymer, teknisk chef vid byggindustrins branschorganisation i delstaten, till Mercury News.

Den soldränkta delstaten på USA:s västkust går i täten när det gäller omställningen till grön energi. I det som kallas The Golden State alstras redan nu i genomsnitt 16 procent av elen av solens energi. Målet är att hälften av delstatens elproduktion ska genereras av förnybara källor till år 2030.

För mycket el

Kalifornien har producerat så mycket sol- och vindenergi att man fått slumpa bort elen. Man har till med fått betala andra delstater för att bli av med energin som annars skulle ha överbelastat elnätet. Vissa dagar produceras hälften av all el av den gassande solen.

Svårigheterna att lagra solenergin har lett till planer på att använda den gigantiska Hooverdammen som lager. Tanken är att man pumpar upp vatten via en pipeline i den övre dammen när energitillgången är stor under dagen. På natten då lite energi produceras släpper man på vattnet som då producerar el via vattenkraft.