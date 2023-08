Staden Yellowknife i Kanada evakueras inför hotande skogsbrand

Branden som befinner sig 16 kilometer från samhället får kraft av starka vindar. För att inte ta några risker uppmanas invånare att lämna staden senast kl 12 lokal tid.

– Motorvägen är öppen, men det kan förändras. Vi måste se till säkerheten och med branden som är på väg kommer inte bara eld utan även tjock rök, säger borgmästare Rebecca Alty till den kanadensiska nyhetskanalen CBC.

Ute på vägen finns eskortbilar på sträckor där sikten är dålig och extra bensintankar. Köerna ringlar långa utanför bensinstationerna.

”Nervös och rädd”

Angela Canning från Yellowknife har fyllt bilen med det nödvändigaste innan hon lämnade hemmet tillsammans med sina två hundar. Hennes man har stannat kvar för att arbeta med branden.

– Jag är nervös och rädd, jag är i chock. Jag vet inte vad jag kommer hem till eller om jag kommer hem, säger hon till nyhetsbyrån Reuters.

För personer som inte kan ta sig ut med egen bil har flyg satts in. Under torsdagen lämnade 1 500 invånare staden med flyg. Ytterligare 22 flyg och 1 800 personer väntas lämna under fredagen.

Ökad brandrisk efter värmebölja

Sverige har haft en sval och blöt sommar men globalt har juli varit den varmaste månaden som någonsin uppmätts. Det har skapat många uttorkade platser och en ökad risk för skogsbrand med mycket bränsle till lågorna.

På Maui i Hawaii kämpar arbetar räddningstjänst med att släcka det sista av skogsbranden förra veckan som tog minst 111 liv när den hastigt nådde och ödelade kuststaden Lahaina.

På Teneriffa i Spanien kämpar brandkår med att hindra den okontrollerade skogsbrand som bröt ut i tisdags från att nå mer tätbefolkade områden.

Men skogsbränderna i Kanada är på en nivå som slår alla rekord. För närvarande rasar mer än 1 000 aktiva bränder, majoriteten av dem utom kontroll. Flera stora städer har tvingats evakuera tidigare under brandsäsongen. Under fredagen utlystes nödläge i staden West Kelowna och en evakueringsorder som berör 2 500 personer, rapporterar CBC.