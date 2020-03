Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd New York fruktar coronapandemins kulmen Foto: SVT

USA kan bli coronavirusets epicentrum – New York värst drabbat

USA ser ut att bli coronaviruspandemins nästa epicentrum, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I New York sprids smittan som allra snabbast just nu. Samtidigt är ett stödpaket på två biljoner dollar från staten snart klart.

– Det dröjer några veckor innan vi börjar se hur fruktansvärt svår den här katastrofen är för USA, säger Stefan Åsberg, SVT:s USA-korrespondent.

Cirka 55 000 personer har bekräftats smittade och närmare 800 människor har avlidit till följd av coronavirusets framfart i USA. I flera delstater har nödläge utropats och invånare uppmanas att stanna hemma. Världshälsoorganisationen WHO meddelade på tisdagen att USA kan bli coronaviruspandemins nya epicentrum. – Landets tre största städer har i princip utegångsförbud och det berättar en del om läget här, säger SVT:s USA-korrespondent Stefan Åsberg i Washington. Än är kulmen inte nådd i USA och värst fruktar man att situationen blir i tiomiljonersstaden New York, berättar Åsberg. – I New York räknar man med att upp till 80 procent kommer att smittas. Det är också där som smittan sprids allra snabbast just nu, säger han. Trump: Öppna landet till påsk Samtidigt meddelar nu president Donald Trump att han vill öppna landet igen till påsk, den 12 april, för att rädda ekonomin, rapporterar Reuters. – Vi kommer att öppna vårt land och hålla koll på vissa områden. Vi kan ju inte hålla det stängt i flera år. Det här går över. Vi ska vinna kampen. Vi tänker inte låta botemedlet bli värre än problemet, säger Trump på tisdagen. Stödpaket nära Ett stödpaket från staten har varit under behandling de senaste dagarna. Efter midnatt, natten till onsdag, var senaten och Trumps regering slutligen överens, skriver Reuters. Däremot är det fortfarande oklart hur paketet ska gå igenom representanthuset, då ledamöterna inte är i Washington. Totalt väntas paketet omfatta runt två biljoner dollar, motsvarande över 20 000 miljarder kornor. Det ska innehålla bland annat bidrag om 3 000 dollar till de flesta familjer i landet, 500 miljarder dollar avsatta för lån för företag, delstater och städer och 75 miljarder dollar till sjukhus. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!