Ett British Airways-plan av modell Boeing 747, likt det som syns på bilden, slog nytt rekord. Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Nytt flygrekord slaget med hjälp av stormen

Stormen Ciara, som slagit mot norra Europa under helgen, har haft en mer oväntad effekt – flygresor i östlig riktning över Atlanten går rekordfort. Under lördagen klockades den snabbaste trafikflygningen någonsin mellan New York och London.

Flygspårningstjänsten Flightradar24 har loggat ett British Airways-plan som lyfte från JFK-flygplatsen i New York på lördagen och landade på Heathrow i London bara fyra timmar och 56 minuter senare, rapporterar The Independent. Samma flygsträcka brukar under normala vindförhållanden ta närmare sju timmar. Detta innebär nytt rekord för den snabbaste reguljära trafikflygningen på sträckan – om man bortser från överljudsplanet Concorde, som flög sträckan på under tre och en halv timme mellan 1976 och 2003. Planet, en Boeing 747, uppnådde hastigheter på runt 1 300 kilometer i timmen när det susade fram över Atlanten. Modellen har vanligtvis en marschfart på runt 900 kilometer i timmen. Flygningar i motsatt riktning har i stället fått dras med förseningar på över två och en halv timme. Dela Dela

