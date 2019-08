Svampsjukdom har nått Latinamerika – hotar världens bananer

Den nya varianten av Panamasjukan som hotar bananplantagen kallas för Tropical Race 4, TR4, och orsakas av skadesvampen Fusarium oxysporum.

Den sprids främst via svampdelar som förs in av besökare eller arbetare på plantager via jord på exempelvis skor och redskap. Den kan även spridas via infekterat växtmaterial.

Panamasjukan angriper bananernas rotsystem och sprider sig till växtens vävnader. Det första symtomet är gulfärgade blad som senare blir bruna och torra och till slut dör plantan.

Sjukdomen är helt ofarlig för människor.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO uppmanar alla bananodlare över hela världen att förstärka kontrollen av de odlingar som finns. Bland annat med desinficering av fordon som åker in på plantager.

En äldre version av Panamasjukan slog ut banansorten Gros Michel i Sydamerika på 50-talet. Det var dåtidens vanligaste banan i Sverige. Då började man odla den banantypen Cavendish, som tidigare ansågs sämre än Gros Michael, i stället. Nu hotas alltså Cavendish av en ny variant av Panamasjukan.

Det finns i dagsläget inget fungerande botemedel mot TR4.

Det råder också delade meningar om hur man bäst bör utforma framtidens bananodlingar. En del menar att GMO, det vill säga genetiskt modifierade organismer, är lösningen för att hitta en ny resistent sort. Andra menar att vi måste släppa synen på “idealbananen” och börja importera flera olika naturliga banansorter, vilket minskar risken att en smitta kan slå ut hela världens odlingar.

Cavendishbananen är, till skillnad från vilda bananer, frölös och förökas genom sticklingar av växten. Det gör att alla bananer delar arvsmassa.

Källa: National Geographic, Science, Panamadisease.org, Jonathan Yuen, m.fl.