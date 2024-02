Två av regeringspartiet Fidesz mest högprofilerade politiker har redan tvingats avgå efter att det avslöjats att en man som skyddat en pedofil benådats av president Katalin Novák.

Krav finns på att fler personer nära makten som känt till fallet också ska avgå. Och i det här politiska tumultet som gett oppositionen blodvittring så måste premiärminister Orbán ägna all kraft åt att begränsa skadorna för regeringen och se till att skandalen inte träffar honom.

Kristerssons besök oprioriterat

Kravet på ett besök av svenska statsministern är i det här läget knappast det högst prioriterade för honom. Samtidigt rycker datumet för parlamentets öppnande snabbt närmre.

Förväntningarna från de andra NATO-länderna att Ungern då kommer i mål som sista land att godkänna Sverige är fyllda med irritation. Och ser Orbán nyttan i att bli av med en långdragen tvist kan ratificeringen kanske obehindrat glida igenom parlamentet – i skuggan av pedofilskandalen och dess efterverkningar.

Kan försena svenskt medlemskap

Men det nya läget kan också bli ännu ett hinder på vägen mot svenskt NATO-medlemskap.

Ifall Orbán och regeringspartiet Fidesz vill att Sverige ska få fortsätta att vänta kan man skylla en fördröjning på att de ungerska politikerna har viktigare saker att ta itu med först. Som att få en ny president på plats.

Sen är inte heller parlamentets omröstning det allra, allra sista steget i Sverige långa väg in i alliansen. Beslutet måste också undertecknas av presidenten. Och i brist på en sådan, av talmannen László Kövér. Han är den som spelat elak polis i det politiska spelet om Sverige och sagt att han själv inte vill ha in Sverige i NATO.

Orbán har sannolikt sista ordet

Under helgen har ungerska journalister spekulerat i vad som händer om det blir Kövér som ska skriva under parlamentets beslut att släppa in svenskarna.

Många tvivlar på att han är självständig nog att agera utan godkännande från partiledaren Orbán. Men i hans verktygslåda som ersättare för presidenten finns möjligheten att skicka tillbaka ett beslut till parlamentet för ny debatt och ny omröstning.

Ifall det finns politiska krafter i Ungern som ytterligare vill dra ut på den här följetongen.