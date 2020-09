Sverige vill se sanktioner mot Lukasjenko – men fortsatt dödläge i EU

Enligt utrikesminister Ann Linde (S) vill Sveriges regering sätta in sanktioner mot Alexander Lukasjenko, som under en hemlig ceremoni svors in som president den 23 september.

– Det får ju naturligtvis konsekvenser att Lukasjenko nu har installerat sig som president. Han har ju inte heller tidigare visat något som helst intresse av att vare sig tillmötesgå oppositionens krav eller föra en dialog med oppositionen, säger Linde.

Både EU och Sverige har varit tydliga med att de inte godkänner valutgången i Belarus presidentval och redan i dag finns ett så gott som enhälligt beslut i EU om sanktioner mot Belarus. Men det blockeras av Cypern som kräver att EU även ska utfärda sanktioner mot Turkiet innan de ställer sig bakom sanktionerna mot Belarus.

– Det är väldigt beklagligt för man borde ta de här besluten helt på sina egna meriter och införa sanktionerna, säger Ann Linde.

Våldsamheterna fortsätter

Samtidigt fortsätter polisens våldsamma ingripanden mot de fredliga demonstranterna i landet. Våldsamheterna har bland annat fått hård kritik av FN, som i en resolution från förra veckan fördömde polisens agerande.

Enligt Martin Uggla, ordförande i Östgruppen som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus, är det tydligt att president Lukasjenko sätter nivån för säkerhetsapparatens åtgärder.

– Det är väldigt centralstyrt i Belarus och det är ingen tvekan om att det är Lukasjenko som bestämmer hur hårt man ska gå tillväga mot demonstranterna, säger han.

”Sverige har en viktig roll att spela”

Sverige har i rollen som blivande ordförande i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, erbjudit sig att underlätta en dialog mellan oppositionen och Lukasjenko men regimen har hittills tackat nej till inviten. Trots detta menar Martin Uggla att det är mycket viktigt att Sverige visar fortsatt engagemang för utvecklingen i landet.

– Jag tror att Sverige som traditionellt har prioriterat mänskliga rättigheter i sin utrikespolitik har en särskilt viktig roll att spela, säger han