SVT:s reporter om Ungerns hbtq-lagar: ”Finns en rädsla bland unga”

Situationen för unga hbtq-personer i Ungern har uppmärksammats både under pågående fotbolls-EM med regnbågsupplysta arenor och under EU-toppmötet som äger rum i Bryssel.

Detta efter att Ungern under förra veckan klubbade en lag som gör det olagligt att sprida information som anses främja homosexualitet bland unga. Nederländernas premiärminister Mark Rutte sa under torsdagen att Ungern ”måste förstå att de är en del av EU och de gemensamma värderingar vi har”. Företrädare för 18 EU-länder har skrivit under ett brev där lagen kritiseras, däribland Sverige.

Det ursprungliga lagförslaget handlade om hårdare tag mot pedofili men senare lades den nu kritiserade paragrafen till, berättar Elin Jönsson, SVT:s reporter på plats i Bryssel.

– Man får inte visa, skildra eller porträttera personer som avviker från sitt biologiska kön eller är homosexuella. Det får man inte visa i olika medieproduktioner före klockan 22 på kvällen.

I och med den nya lagen är det inte heller tillåtet att informera om dessa ämnen i undervisning i skolan. Lagen träder i kraft om två veckor.

– Det finns en rädsla för att många unga inte ska våga gå till sina lärare om de känner sig mobbade, säger Elin Jönsson som nyligen pratat med unga hbtq-personer i Ungern.