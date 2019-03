Terroristen sparkar sin advokat – misstänks försöka utnyttja rättegången till propaganda

När den misstänkte terroristen fick åtalet uppläst för sig i domstolen i lördags representerades han av den tillförordnade advokaten Richard Peters.

Men bara ett dygn senare kommer nu beskedet att Tarrant har gett honom sparken.

”Kommer inte hålla sig undan”

Enligt Richard Peters tros Tarrant nu i stället försöka representera sig själv i domstolen. Advokaten har inte fått någon formell anledning till varför den misstänkte terroristen inte vill att han ska representera honom – men han säger till New Zealand Herald att en anledning kan vara att Tarrant vill försöka använda rättegången till att sprida propaganda.

– Jag misstänker att han inte kommer hålla sig undan möjligheten för att få publicitet. Det kommer troligtvis vara hans syfte under rättegången. Det blir något som domaren får försöka hantera, säger Richard Peters enligt New Zealand Herald.

Han fortsätter:

– Men det är inte rätt plats för att föra ut åsikter. Rättegången är bara till för att besluta om han är skyldig eller oskyldig. Domstolen kommer inte vara särskilt sympatisk mot honom om han försöker använda rättegången till att föra ut sina åsikter.

50 döda efter terrordådet

Enligt advokaten visar Tarrant ingen som helst ånger över dådet. Redan under den korta tid den misstänkte terroristen fick sitt åtal uppläst för sig i lördags hann han visa ett vit makt-tecken framför kamerorna i rättssalen.

50 människor dog under terroristdådet mot två moskéer på Nya Zeeland. Flera personer vårdas fortfarande för sina skador – varav tillståndet beskrivs som kritiskt för elva av dem. Nästa gång åtalet tas upp i rätten är den 5 april.