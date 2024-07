Tiotusentals AI-bilder på handikappade barn sprids – här är förklaringen bakom fenomenet

Mellan 1 april 2024 och 26 juni 2024 har den exakta frasen ”Today is my birthday I hope get some love here” använts i 23 656 inlägg på Facebook. Inläggen har tillsammans fått över 29 miljoner interaktioner (reaktioner, kommentarer och delningar). Frasen ”No one likes the poor” har under samma period använts i 5336 inlägg, och fått nästan tre miljoner interaktioner. Foto: Crowdtangle