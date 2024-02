Trump dömd till miljardböter och näringsförbud

Sedan tidigare har Trump och hans söner dömts för att ha överdrivit sitt och familjeföretagets nettovärde med flera miljoner dollar varje år i ett decennium för att få bättre lånevillkor. Då beordrade domstolen att hans affärsimperium delvis skulle upplösas. På fredagen backar dock domstolen från beslutet om att lösa upp bolagen.

I stället får expresidenten nu höga böter och tre års näringsförbud i New York. Sönerna Eric Trump och Donald Trump Jr. förbjuds att vara styrelseledamöter i New York-baserade företag under 2 år.

Trump har förnekat brott och kallat anklagelserna för en politisk vendetta. Han förväntas överklaga fredagens beslut från domstolen i New York, skriver Reuters.

Flera rättsprocesser

Expresidenten befinner sig i flera rättsprocesser. Han står åtalad i fyra mål, bland annat ett i New York som rör utbetalningar av pengar till en porrstjärna inför valet 2016.

Han har också åtalats i Florida för sin hantering av sekretessbelagda handlingar när han lämnade sin tjänst samt i Georgia för att ha försökt påverka valresultatet i delstaten 2020.

Trump har i alla fall hävdat att han är oskyldig.