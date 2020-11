Tunga republikaner uppmanar Trump att erkänna sig besegrad

”En nationell pinsamhet” – så benämner Chris Christie de senaste turerna från det advokat-team som Donald Trump satt ihop för att genom diverse juridiska processer men utan bevis underminera valresultatet och på så sätt behålla presidentmakten.

– Om du har bevis för valfusk – lägg då fram dem, sade Christie i en intervju med ABC.

Den före detta New Jersey-guvernören och tidigare presidentkandidaten Christie är en av de tyngsta republikanerna hittills som trätt fram och tagit avstånd från presidentens försök att bestrida valets legitimitet. Huvuddelen av partiets företrädare instämmer annars i de ännu så länge ogrundade påståendena om valfusk eller väljer helt sonika att tiga.

Christies avståndstagande gäller bland annat de påtryckningar som riktats mot republikanska guvernörer i vissa delstater för att få dem att agera mot valresultatet och ifrågasätta Bidens seger.

Fler tar avstånd

– Jag har varit en av presidentens anhängare och röstat på honom två gånger. Men demokratiska val har konsekvenser, och vi kan inte fortsätta bete oss som att något skett när det inte har det. Jag är övertygad republikan och älskar mitt parti, men nationens intresse går före, sade Christie.

Fler republikaner har under helgen brutit med huvudfåran i partiet, som antingen tiger eller instämmer i presidentens ogrundade påståenden om valfusk. Michigans Fred Upton säger att väljare i hans delstat ”har talat” genom att välja Joe Biden. Även guvernörerna i Alaska och Maine har markerat avståndstagande, enligt CNN

Larry Hogan, guvernör i Maryland, säger i en intervju att han skäms över att inte fler republikaner säger ifrån mot de ”bisarra åtgärderna” från Vita huset.

”Liknar bananrepublik”

– Förr var det USA som brukade övervaka andra länders val, nu är det vi som börjat likna en bananrepublik. Det är dags att sätta stopp för allt nonsens!

Trump bemötte kritiken via Twitter, där han kallade Hogan för en ”RINO” (Republican In Mind Only). En tweet som Hogan besvarade med följande uppmaning till Trump:

”Sluta spela golf och erkänn förlusten”.