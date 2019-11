Turkiet: IS-fångar skickas till hemländer

Turkiet har under en längre tid kritiserat europeiska länder för att inte ha tagit emot egna medborgare som rest för att ansluta sig till IS och senare tagits till fånga. Ankara hotar nu att även skicka tillbaka IS-fångar vars medborgarskap dragits in i hemländerna.

– Vi säger till dem: Vi skickar tillbaka dessa personer till er, och vi börjar med det från och med måndag, säger Soylu enligt Anatolia.

”Medvetna om reaktionerna”

Det är oklart om det rör sig om IS-fångar som befinner sig i Turkiet eller i den så kallade ”säkerhetszonen” i nordöstra Syrien som Turkiet ockuperat.

SVT:s utrikesreporter Tomas Thorén är på plats i Istanbul. Han säger att dagens besked är Turkiets medvetna strategi att sätta press på Europa och få sin vilja igenom.

– Turkiet är medvetna om att det väcker starka reaktioner i Europa och det är mycket troligt att det är därför man gör det här utspelet. Turkiet och väst är på kant med varandra i många frågor.

”Smäller ner som en bomb”

Bland annat är Turkiet missnöjda med migrationsavtalet med EU, där Turkiet mot betalning härbärgerar miljontals flyktingar. Enligt turkiska myndigheter befinner sig cirka 1 500 IS-fångar i turkiskt förvar.

SVT:s reporter Sanna Klinghoffer har besökt svenska IS-fångar i Syrien. Hon är överraskad av Turkiets besked.

– Det smäller ner som en bomb. Det här hade nog ingen riktigt väntat, säger hon.

Säkerhetspolisen vill inte kommentera det turkiska utspelet.

– Vi har ingen anledning att kommentera uppgifterna från Turkiet, säger Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säpo.

– Men vi har jobbat med återvändare i många år och vi har ett jättenära samarbete med polismyndigheten.

SVT Nyheter söker utrikesdepartementet.