Turkiet vägrar kompromiss om kurder

Recep Tayyip Erdogan går på tvärs med USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton, som under ett besök i Israel i helgen sade att det amerikanska tillbakadragandet från Syrien förutsätter att Turkiet garanterar de kurdiska styrkornas säkerhet.

– Bolton har begått ett allvarligt misstag och vem som än tänker på det här sättet har också begått ett misstag. Det är inte möjligt för oss att kompromissa i den här frågan, säger Erdogan inför partikamrater i det turkiska parlamentet, och slår fast att Turkiet inte kommer att be någon om lov för en offensiv i Syrien.

Aviserad offensiv

Erdogan har tidigare aviserat en militär insats mot de kurdkontrollerade områdena i norra Syrien och deklarerat att de kurdiska YPG-styrkorna ska bort från landet.

USA har beväpnat, tränat och gett understöd till oppositionella i huvudsak kurdiska styrkor som stridit mot terrorgruppen IS i Syrien. Turkiet betraktar samma styrkor som ett hot och en förlängning av den kurdiska PKK-gerillan, som stämplas som en terrororganisation.

När USA meddelade att landets soldater ska kallas hem valde det kurdiska styret i norra Syrien att släppa in Bashar al-Assads regeringsstyrkor – som man också har stridit mot – i flera områden, för att få en buffertzon mot ett förutsett turkiskt anfall.

USA motsätter sig angrepp mot kurder

Erdogans bestämda uttalanden kommer kort efter att USA:s John Bolton diskuterat Syrien med en av hans talespersoner i Ankara. Där meddelade Bolton att USA inte kommer att gå med på att Turkiet går till angrepp eller felbehandlar de kurdiska styrkorna, uppger en amerikansk tjänstemannakälla för Reuters.

Bolton fick inte träffa presidenten under sitt besök och en presskonferens som planerats till efter mötet med dennes talesperson ställdes in med kort varsel. Från amerikanskt håll påpekas det dock att ett möte med presidenten aldrig planerats in.

Boltons önskan faller platt i Turkiet. President Erdogan vägrar att kompromissa och påstår dessutom felaktigt att YPG-styrkorna inte alls har stridit mot IS. Han likställer de kurdiska styrkorna med de jihadistiska extremisterna.

– Om de är terrorister kommer vi att göra vad som än är nödvändigt, oavsett var de kommer från, säger Erdogan.

Vill ha anläggningar

Enligt den turkiska tidningen Hürriyet vill Turkiet också att USA lämnar över eller förstör sina militära anläggningar i Syrien och landet kommer inte att acceptera att de överlåts till de kurdiska styrkorna.

Den amerikanske presidenten Donald Trump håller korten nära kroppen när det gäller tillbakadragandet, men säger att det kommer att ske på ett ”klokt” sätt och inte förrän IS har besegrats. Beskedet att kalla hem soldaterna mötte motstånd på flera håll, även inom hans egen regering.

Medan diskussioner och spekulationer fortsätter i Turkiet och USA pågår våldsamheterna kring en av IS sista utposter i östra Syrien. 23 soldater i de USA-stödda SDF-styrkorna, där YPG utgör en stor del, har dödats i en motoffensiv på tisdagen.