Undantagstillstånd utfärdas efter bränder i Australien

Höga temperaturer och starka vindar väntas till helgen i den hårt drabbade östra delstaten, där en ”vidsträckt extrem brandfara” råder. Det gör att myndigheterna nu utfärdar undantagstillstånd som träder i kraft under fredagen och gäller i sju dagar.

– Den varma luften förflyttar sig österut och kulminerar över de branddrabbade områdena. Samtidigt är det en del hårda vindbyar och torrare än vanligt för säsongen, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Undantagstillståndet tillåter att myndigheterna får tvångsevakuera människor, stänga vägar och göra vad de kan för att hålla medborgarna säkra, meddelar New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian.

– Vi tar inte dessa beslut lättvindigt men vi vill göra allt för att förebygga att det blir en fruktansvärd dag på lördag, säger Berejiklian och varnar att det kan bli lika illa som på nyårsafton där flera personer omkom och 60 nya bränder bröt ut under loppet av elva timmar.

Turister flyr och lokalbor evakueras

Myndigheterna uppger att 381 hem har blivit förstörda i New South Wales och åtta personer har dött i delstaten och grannstaten Victoria, under den senaste veckan. 17 personer saknas fortfarande, enligt AP. Sedan september har 18 personer dödats i bränderna och mer än 1 200 hem eldhärjats i New South Wales och Victoria, rapporterar BBC.

Längs med en 25 mil lång kuststräcka söder om Sydney utfärdas nu evakueringszoner, en efter en. Tusentals turister flyr området och bilköer ringlar täta på de vägar som fortfarande är öppna.

I kuststaden Mallacoota ska människor evakueras med hjälp av ett militärfartyg.

– Vi tror att 3 000 turister och 1 000 lokalbor befinner sig här. Inte alla kommer vilja lämna och inte alla kommer att få plats på fartyget på en gång, säger Victorias minister Daniel Andrews till ABC News.