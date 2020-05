Uppgifter: Länder i Europa kan öppna för turism

EU-kommissionen vill att gränserna mellan länder där spridningsrisken bedöms vara på ungefär samma nivå ska öppnas gradvis, för att turismen ska komma igång igen. Det framgår i läckta anteckningar som bland annat The Guardian tagit del av.

Enligt den brittiska tidningen ska de nya rekommendationerna presenteras av kommissionen under onsdagen.

Detta trots att EU tidigare varit kritiskt mot så kallade ”turismkorridorer”, där ett antal medlemsländer öppnar gränserna mellan varandra.

Kan återupptas redan i sommar

EU-kommissionens vice ordförande Margarethe Vestager säger i en intervju med Svenska dagbladet att resandet inom EU kanske kommer kunna återupptas i slutet av sommaren.

– Det är uppenbart att vi kan bara ge riktlinjer baserat på det vi vet nu. Troligen kommer vi att veta mer om två månader eller om fyra månader. Men vi tror att i vart fall en del av semestersäsongen kan räddas, kanske genom att vi förlänger den till början av hösten, säger hon till Svd.

Redan den 15 maj kommer Estland, Lettland och Litauen öppna gränserna mellan varandra, för att möjliggöra resor mellan de baltiska länderna.

Det finns även planer på att öppna gränsen mellan Tyskland och Tjeckien och i juni öppnar Österrike upp sin gräns till Tyskland. Diskussioner pågår också om att öppna upp för turism mellan Grekland och flera andra länder, som Cypern, Tyskland, Österrike och Israel, skriver The Guardian.

Turismpaket förväntas presenteras

Rekommendationerna om att öppna upp för turism inom EU är en del av ett paket för turism som EU-kommissionen ska presentera vid lunchtid på onsdagen, rapporterar flera medier.

Rekommendationerna är dock inte bindande och det är medlemsländerna själva som fattar beslut över restriktionerna i det egna landet.

Utöver rekommendationer för hur ländernas gränser ska öppnas förväntas EU-kommissionen också ta upp en rad olika rekommendationer kring resande, exempelvis ett krav på ansiktsmask på flygplatser och flygplan.

Under onsdagen kommer EU-kommissionen också ta upp reglerna för återbetalning av inställda resor, skriver TT. En del länder och reseföretag har velat se en öppning för att få göra undantag från konsumentskyddet och slippa återbetalningar för resor som ställts in under coronakrisen.

Enligt Reuters väntas de dock inte få medhåll av EU, utan istället uppmanas till ett system där kunder ersätts med vouchers, alltså ett slags presentkort som kunder kan använda som betalning för framtida resor.