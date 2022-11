USA förbjuder försäljning av Huawei-telefoner

Myndigheten som ansvarar för etermedier, FCC, uppgav under fredagen att det antagit slutgiltiga regler som förbjuder försäljning eller import av utrustning som anses utgöra en nationell säkerhetsrisk för USA.

Åtgärden, som krävs enligt en lag från 2021, kommer att påverka bland annat Huawei Technologies, ZTE Corp och Hytera Communications, enligt ett uttalande från FCC.

– De åtgärder vi vidtar i dag omfattar basstationsutrustning som går in i våra nätverk. Det täcker telefoner, kameror och WiFi-routrar som går in i våra hem, säger Jessica Rosenworcel, ordförande för FCC, enligt Financial Times.