USA och Kina överens om klimatsamarbete

”USA och Kina förbinder sig att samarbeta med varandra och andra länder för att tackla klimatkrisen, som måste mötas med det brådskande allvar som krävs”, heter det i det skriftliga uttalande länderna skrivit under.

Sedan maktskiftet i Washington DC säger båda länderna att klimatet och miljön är högprioriterade områden och John Kerrys resa sågs som ett tillfälle att lägga konflikter i andra politiska frågor åt sidan och försöka nå samarbeta kring klimatet.

Ska samarbeta för att klara målen i Parisavtalet

I uttalandet listas enligt nyhetsbyrån AFP en rad möjliga vägar till samarbete mellan de två länder i världen som tillsammans står för nästan hälften av jordens världens utsläpp av växthusgaser.

De två länderna ska enligt dokumentet både själva minska sina utsläpp och gemensamt hjälpa utvecklingsländer att satsa på mer miljövänliga energikällor. De ska även samarbeta för att kunna åta sig att följa de mål som sattes upp i Parisavtalet från 2015.

Ett av Joe Bidens första beslut som president var att återansluta USA till Parisavtalet från 2015, som hans föregångare Donald Trump lämnade.

”Inte särskilt realistiskt”

Vad överenskommelsen kommer leda till i praktiken är oklart. Joe Biden har bjudit in 40 världsledare till ett stort klimatmöte nästa vecka. Bland de inbjudna finns Kinas president Xi Jinping. Så sent som i fredags, medan mötet i Shanghai pågick, konstaterade Kinas vice utrikesminister Le Yucheng att landet sannolikt inte kommer med några nya klimatlöften under möten.

– För ett stort land med 1,4 miljarder invånare så är de här målen inte lätta att nå. En del länder ber Kina att försöka nå målen tidigare. Men jag är rädd att det inte är särskilt realistiskt, sade han till AP.