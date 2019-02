Offensiv mot IS ”sista ficka” i Syrien

”Efter att ha räddat mer än 20 000 civila från IS-kontrollerade områden och försäkrat oss om deras säkerhet i närliggande läger, så har SDF börjat röra sig mot den sista byn kvar under jihaisternas kontroll i norra Syrien”, skriver SDF-talesmannen Mustafa Bali på Twitter.

”Byn Baghuz, som är den enda kvarvarande IS-fickan, kommer snart att vara säkrad.”

Baghuz är beläget i Syriens östliga provins Deir al-Zor.

USA:s president Donald Trump framhöll förra veckan att IS kommer att ha förlorat hela sitt territorium i Irak och Syrien inom nästa vecka. SDF inledde sin bredare slutoffensiv i september i fjol, för att beröva jihadistgruppen dess sista områden i landet.

IS, tidigare al-Qaidas irakiska gren, har under det syriska inbördeskriget expanderat in i Syrien från Irak. Efter en blixtoffensiv 2014 tog den kontroll över omfattande territorier i båda länder och har sedan knutit en lång rad islamistiska extremistgrupper till sig, runtom i världen. Detta samtidigt som den uppmanat till internationella terrordåd utanför områden under dess kontroll.

Sedan dess har IS förlorat nästan hela sitt territorium, men experter betonar att det inte betyder att terrorgruppen är besegrad utan att den kan fortsätta sina attacker både genom gerillakrig och attentat.