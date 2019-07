WHO larmar: För mycket socker i barnmat – vill ha förbud

WHO har också gjort ett tillägg i sin rekommendation att intaget av fria sockerarter gärna kan vara under 5 procent av energin för att ytterligare minska risken för karies. Att äta mindre än 5 procent av energin från socker, vilket motsvarar ungefär 25 gram, eller ännu mindre är i linje med Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) och Livsmedelsverkets råd.

Den sammanlagda kolhydratmängden som förekommer i frukt- och grönsaksjuicer och nektar, rena frukträtter samt efterrätter eller desserter får inte överstiga:

– 25 g per 100 g för desserter och puddingar.

– 20 g per 100 g för rena frukträtter.

– 15 g per 100 ml för fruktjuice och nektar och drycker som baseras på dessa.

– 10 g per 100 ml för grönsaksjuice och drycker baserade på grönsaksjuice.

– 5 g per 100 g för andra icke mjölkbaserade drycker.