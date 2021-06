World wide web-koden auktioneras bort

NFT, som står för Non-fungible-token, kan beskrivas som ett äkthetsbevis i cybervärlden – ett slags kryptoteknik som gör det möjligt att äga och investera i digital konst, vilket tidigare har varit svårt eftersom digital konst varit enkel att kopiera. Det är den tekniken som används när World wide web nu auktioneras ut.

– Sir Tim Berners-Lee, som skapade ”world wide web” har sett att det har gått väldigt bra för en del andra auktioner av NFT och kände att det var en chans att få lite betalt på gamla dagar för jobbet som han lagt ner och bjudit oss alla på. Vi betalar ju ingenting i dag för att använda world wide web, det har han bjudit världen på, säger Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen.

”Ingen som helst nytta”

Just nu ligger högsta budet på 2,2 miljoner dollar, och väntas stiga. Men den som vinner auktionen kan inte göra särskilt mycket med vinsten.

– Det finns absolut ingen som helst nytta med det, det är bara en sorts skrytmöjlighet att säga att ”jag är den som äger det digitala kvittot av den här bilden av koden”.

Men att kamma hem auktionen kommer i mångas ögon ändå att vara beundransvärt, tror Måns Jonasson.

– World wide web var det som gjorde internet populärt. Det var det som gjorde att vi började använda webben för att kommunicera med varandra. Det har redan nu lett till enormt mycket förbättringar och möjligheter för mänskligheten redan nu, då har den bara funnits i 20-25 år.

”Redan en legend”

Ändå är då Tim Berners-Lee nu redo att sälja vidare äran som det innebär att äga www. Måns Jonasson tror att det handlar om att Berners-Lee känner att han har fått ut allt han kan få av att ha varit den som uppfann webben.

– Han är redan en legend, hans namn kommer att finnas på museum och i historieböcker för all framtid. Han har gett bort all kod tidigare, vilket är det som gjort att detta har blivit så stort. Jag tror att det är en sorts pensionsförsäkring, nu cashar Tim Berners-Lee in, och kan för en gångs skull ta betalt.