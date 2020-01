Wuhan stänger ner sin kollektivtrafik efter utbrott av coronaviruset

Från och med klockan 10.00 lokal tid kommer stadens bussar, tunnelbana och tåg att stå stilla. Samtidigt uppmanas Wuhans invånare att inte lämna staden om de inte måste.

Även Storbritannien avråder alla som inte måste resa till Wuhan att avstå, efter utbrottet av det nya influenaviruset corona. Det meddelade landets utrikesdepartement på onsdagen.

– Med tanke på den senaste medicinska informationen, där det har framkommit att smitta sker från person till person, och kinesiska myndigheters egna råd, avråder vi från alla icke nödvändiga resor till Wuhan, skriver det brittiska utrikesdepartementet det i ett uttalande.

Sveriges utrikesdepartement har än så länge inga liknande uppmaningar till svenskar. Däremot uppmanas turister att inte besöka marknader där djur och fåglar finns och se till att iaktta god hand- luftvägs- och personlig hygien.

Kineser köper ansiktsmasker

Antalet döda uppgår än så länge till 17 personer och över 540 fall av viruset har bekräftats.

I ett försök att undvika panik inför det kinesiska nyåret som infaller den 25 januari har landets kommunistiska regering gett regelbundna uppdateringar av läget.

Många kineser ställer nu in resor, undviker offentliga platser och köper ansiktsmasker, trots att de inte skyddar mot luftburna virus.

På onsdagskvällen skulle Världshälsoorganisationen, WHO, hålla en presskonferens vid 19.00-tiden. Istället sköts konferensen framåt drygt två timmar utan att några skäl gavs. När pressmötet väl kom igång meddelade WHO att mer information om utbredning av coronaviruset behövdes och att organisationen nu samlar in den.