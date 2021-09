Ruotsin suomalaisimmassa SHL-seurassa peräti seitsemän suomalaiskiekkoilijaa

Örebrossa on totuttu luottamaan suomalaisosaamiseen, jo viime kaudella joukkueessa pelasi viisi suomalaista.

Ruotsin jääkiekkoliiga SHL on pyörähtänyt käyntiin. Yhenä sarjan vahvimmista joukkueista pidetään Örebro Hockeytä, joka jo viime vuonna oli lähellä yltää finaaleihin. Örebro on tällä kaudella myös sarjan suomalaisjoukkue, kokoonpanossa kun on peräti seitsemän suomalaiskiekkoilijaa.